تايلاند تتوقع تراجع معدل التضخم إلى 3% خلال 2023

قال وزير المالية التايلاندى، أكوم ترمبيتايابايسيت، إن معدل التضخم الأساسي في تايلاند تراجع بفضل الدعم الحكومى لمنتجات الطاقة وارتفاع معدل التضخم في فترة المقارنة من العام الماضي.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن أكوم قوله إن الحكومة تتوقع تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 3% خلال العام الحالي، مع استمرار دعم أسعار الطاقة لمساندة الطلب المحلي.



يذكر أن معدل التضخم في تايلاند تراجع خلال الشهر الماضي إلى 3.79% وهو أقل مستوى له منذ 13 شهرا، لكنه مازال أعلى من النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي التايلاندى ويتراوح بين 1 و3%.



في الوقت نفسه، رفض وزير المالية التعليق على آفاق أسعار الفائدة في البلاد، مكتفيا بالقول إن وزارة المالية والبنك المركزي ستعملان بشكل وثيق للتعامل مع سياسات الاقتصاد الكلي.