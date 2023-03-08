 برئاسة الأردن.. اللجنة الوزارية العربية تطالب بمتابعة تنفيذ نتائج مؤتمر القدس - بوابة الشروق
الأربعاء 8 مارس 2023 3:19 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد التوسع في استيراد الدجاج البرازيلي لحل أزمة الدواجن؟

النتـائـج تصويت

برئاسة الأردن.. اللجنة الوزارية العربية تطالب بمتابعة تنفيذ نتائج مؤتمر القدس

ليلى محمد
نشر في: الأربعاء 8 مارس 2023 - 2:55 م | آخر تحديث: الأربعاء 8 مارس 2023 - 2:55 م


أكدت اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة برئاسة الأردن وعضوية كل من مصر والجزائر والإمارات والسعودية والمغرب وقطر والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، على ضرورة متابعة وتنفيذ نتائج مؤتمر القدس.. صمود وتنمية والذي عقد بحضور رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبدالله الثاني ابن الحسين والرئيس الفلسطي محمود عباس وممثلين رفيعي المستوى عن الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية.

وجاء ذلك بهدف حماية القدس ودعم صمود أهلها في مواجهة السياسات الإسرائيلية العدوانية الممنهجة التي تستهدف المدينة وأهلها على كافة المستويات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك