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أكدت اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة برئاسة الأردن وعضوية كل من مصر والجزائر والإمارات والسعودية والمغرب وقطر والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، على ضرورة متابعة وتنفيذ نتائج مؤتمر القدس.. صمود وتنمية والذي عقد بحضور رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبدالله الثاني ابن الحسين والرئيس الفلسطي محمود عباس وممثلين رفيعي المستوى عن الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية.

وجاء ذلك بهدف حماية القدس ودعم صمود أهلها في مواجهة السياسات الإسرائيلية العدوانية الممنهجة التي تستهدف المدينة وأهلها على كافة المستويات.