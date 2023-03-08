كلينسمان يهدف للفوز بكأس آسيا مع منتخب كوريا الجنوبية

وضع يورجن كلينسمان، المدير الفني لمنتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم، الفوز ببطولة كأس آسيا التي تقام العام المقبل كهدف أول له مع فريقه الجديد.

وقال كلينسمان، اليوم الأربعاء، فور وصوله لكوريا الجنوبية :" هدفنا هو الفوز بكأس آسيا العام المقبل. أعتقد أنهم قاموا بعمل جيد للغاية في قطر، وأتمنى أ، أتمكن من تحقيق المزيد من النجاح".

وذكر مدرب منتخب ألمانيا السابق أنه فخور للغاية لتواجده في البلاد بعدما تولى تدريب الفريق بنهاية فبراير.

وكان من المفترض في الأساس أن تقام نسخة 2023 من بطولة كأس آسيا في الصين خلال الصيف، ولكن بسبب تدابير فيروس كورونا، تم نقل البطولة إلى قطر وتأجلت لمطلع عام 2024، بسبب درجات الحرارة المرتفعة في البلد المضيف.

ولم يفز منتخب كوريا الجنوبية ببطولة كأس آسيا منذ عام 1960.

بالنسبة لكلينسمان، فهذه هي المرة الثالثة التي يدرب فيها منتخب وطني بعد ألمانيا وأمريكا. كانت آخر وظيفة تدريبية لكلينسمان هي تدريب هيرتا برلين حتى فبراير 2020.