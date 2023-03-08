رئيسة المفوضية الأوروبية: كندا أنقذت أوكرانيا

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الثلاثاء إن تدريب كندا للقوات الأوكرانية بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في عام 2014 أثبت أهميته في المراحل الأولى من الغزو الروسي الشامل لجارتها قبل أكثر من عام.

وأضافت فون دير لاين في خطاب أمام البرلمان في أوتاوا خلال أول زيارة رسمية لها إلى الدولة الواقعة في أمريكا الشمالية كرئيسة للمفوضية: "لا يمكنني المبالغة في هذا... لقد أنقذت كندا أوكرانيا. لقد تجاوز رد كندا على الحرب في أوكرانيا نداء الواجب".

وقالت إن كندا "تفهمت خطورة الأحداث في أوكرانيا قبل كثيرين آخرين، بمن فيهم العديد من الأوروبيين".

وتابعت أن قرار أوتاوا بتشكيل مهمة تدريب للجيش الأوكراني بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية في عام 2014، في انتهاك للقانون الدولي "أثبت أنه حيوي في الساعات التي أعقبت الغزو الروسي الشامل العام الماضي".

وقالت فون دير لاين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "اعتقد أنه سيصل إلى كييف في غضون ثلاثة أيام. يا له من خطأ استراتيجي فادح. لقد أذهلت المقاومة الأوكرانية العالم. وكان ذلك في المقام الأول بسبب شجاعة الشعب الأوكراني. ولكن كان ذلك أيضا ، وبشكل حاسم ، بسبب الكفاءة المهنية للجنود الأوكرانيين، الذين دربت كندا العديد منهم".

كما شكرت رئيسة المفوضية الأوروبية رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو على تعاونه مع التكتل في مساعدة أوكرانيا. وقالت: "كل ما فعلناه من أجل أوكرانيا، فعلناه معا".

وتقوم فون دير لاين حاليا بزيارة إلى كندا والولايات المتحدة لإجراء محادثات تركز على الحرب الأوكرانية والتجارة والقضايا عبر المحيط الأطلسي.

ومن المقرر عقد اجتماع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن في اليوم الأخير من الرحلة بعد غد الجمعة.