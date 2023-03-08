روى الفنان فاروق فلوكس، تفاصيل انضمامه لجماعة الإخوان وسبب ابتعاده عنهم، قائلًا إنه انضم للجماعة عندما كان يبلغ من العمر نحو 5 أو 6 سنوات.



وقال خلال لقاء لبرنامج «الستات»، الذي تقدمه الإعلاميتان سهير جودة ومفيدة شيحة عبر فضائية «النهار»، مساء الأربعاء، إنه أعجب بشكل مجموعة من الأطفال يرتدون ملابس الكشافة، خلال تواجده بشرفة منزلهم الكائن بميدان عابدين أمام القصر الملكي.



وأضاف أنه توجه إلى والده وأخبره برغبته في الانضمام لهؤلاء الأطفال، حتى يرتدي نفس الملابس ويسير معهم في طابور الكشافة، ذاكرا أن والده أخبره بأن يفعل ما يراه صحيحًا، ويخبره لو شعر بشيء من الخطورة.



وأوضح أنه انضم بعدها إلى الإخوان لكي يستلم ملابس الكشافة فقط، قائلًا إنهم كانوا يحفظون الأطفال القرآن، ويصطحبونهم من أجل الاستماع لخطب مؤسس الجماعة حسن البنا.



وأكمل: «حسن البنا كان رجلًا طويلًا، ولابس بالطو وطربوش للوراء، صوته جهوري ويقول حاجات لست ملمًا بها، لكن فيها آيات قرآنية وأنا رجل بحب الدين بتاعي»، وفقًا لوصفه.



وذكر أنهم في أحد الأيام أنزلوهم إلى بدروم مليء بالرمال وفيه سلك شائك، ثم طلبوا منهم الزحف على الرمال ومحاولة تخطي السلك، قائلا إنه لم يحب أن يفرض عليه أحد توجيهات ما، كما أن طبيعيته ليست عدوانية.



وأضاف أنه تخطى التجربة الأولى على مضض، ثم عاد إلى منزله وأخبر والده أنه لن يذهب إلى هذا المكان مرة أخرى، مستطردًا أنهم أرسلوا أشخاصًا إلى منزلهم حتى يعيدوه إلى الجماعة مرة أخرى.



وأشار إلى أنه تحجج بالمرض حتى لا يذهب إلى المكان مرة أخرى، معقبًا: «فضل كرهي للمكان وعدم قبولي لهم في تكويني الداخلي من وأنا عيل صغير».





