الصحة: زيادة طفيفة في إصابات كورونا خلال الأسبوعين الماضيين

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الأسبوعين الماضيين شهدا زيادة طفيفة في إصابات كورونا؛ بسبب تغير الجو، وتراخي المواطنين في تطبيق الإجراءات الاحترازية.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن أعراض المصابين اقتصرت على الجهاز التنفسي العلوي، مؤكدًا أن تلك الحالات ليست بحاجة لدخول المستشفيات.



وذكر أن معدلات الوفيات ودخول المستشفيات بسبب كورونا منخفضة جدًا، مناشدًا المواطنين الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية كالتهوية الجيدة، وتطهير الأيدي والأسطح، وارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة.



ونصح متحدث الصحة، المواطنين الذين يقل عمرهم عن 65 عامًا وغير المصابين بالأمراض المزمنة، بالحصول على الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا، بعد مرور 6 أشهر من موعد تلقي الجرعة الأخيرة.



وشدد على أهمية حصول كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، على الجرعة التنشيطية بعد 3 أشهر من موعد تلقي الجرعة الأخيرة، موضحًا أن النسبة الأكبر للإصابة بالفيروسات التنفسية متعلقة بالإنفلونزا الموسمية ثم التنفسي المخلوي وأخيرًا كورونا.