البيت الأبيض: انتهاكات إيران لحقوق الإنسان يجب ألّا تمر دون عقاب

أكد البيت الأبيض ضرورة ألّا تمر الانتهاكات الإيرانية لحقوق الإنسان دون عقاب، مرحبا بدعوة لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي لإجراء تحقيق من الأمم المتحدة في الانتهاكات التي ترتكبها السلطات الإيرانية بحق المحتجين.



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير -وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الأربعاء- إن أن "النظام الإيراني له تاريخ طويل في هذه الممارسات لخنق المعارضة وفرض السيطرة، حيث يظهر القمع العنيف للاحتجاجات أن الإدارة السياسية تخشى شعبها ويجب ألا تمر انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها دون عواقب".



وأشارت إلى أن "بلادها تقف إلى جانب شركائها وحلفائها في جميع أنحاء العالم، وستواصل السعي إلى محاسبة أي شخص متورط في هذه الانتهاكات".



في سياق آخر، دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى استعادة الهدوء وتخفيف التوترات في إسرائيل والضفة الغربية.



وقال بلينكن، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، إن "بلاده تجدد التزامها بأمن إسرائيل".