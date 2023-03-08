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بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.. الأمم المتحدة تدعو طالبان لوقف القيود المفروضة على المرأة

اسلام آباد-د ب أ
نشر في: الأربعاء 8 مارس 2023 - 1:12 م | آخر تحديث: الأربعاء 8 مارس 2023 - 1:12 م


بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، دعت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان سلطات طالبان إلى وقف وإلغاء القيود الصارمة المفروضة على حقوق النساء والفتيات في البلاد.

وقالت روزا أوتونباييفا، رئيسة البعثة الدبلوماسية للأمم المتحدة في أفغانستان: "لا تزال أفغانستان أكثر دولة قمعية في العالم تحت حكم طالبان، فيما يتعلق بحقوق المرأة".

وأوضحت أن "حبس نصف عدد سكان البلاد في منازلهم، في واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية والاقتصادية حول العالم، هو عمل ضخم لإيذاء الذات على الصعيد الوطني. إنه سوف يحكم على جميع الأفغان، وليس فقط على النساء والفتيات، بالفقر والاعتماد على المساعدات لأجيال قادمة".

وأضافت: "سوف يؤدي إلى زيادة عزل أفغانستان عن مواطنيها وعن باقي العالم".

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