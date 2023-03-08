مدرب ميلان : عودة كونتي لقيادة توتنهام سيحفز الفريق الإنجليزي

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يعتقد ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق ميلان الإيطالي، أن عودة أنطونيو كوني لقيادة توتنهام من مقاعد البدلاء بعد خضوعه لجراحة سيحفز الفريق الإنجليزي ولكنه حذر من أن فريقه لن يتراجع عن سعيه للوصول لدور الثمانية بدوري الأبطال.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن الفريق الإيطالي يملك أفضلية الفوز في مباراة الذهاب بهدف نظيف قبل خوض مباراة الإياب اليوم الأربعاء في لندن.

وقال بيولي :"حسنا، نعم تواجد مدرب على مقاعد البدلاء مهم دائما".

وأضاف :"بدون شك سيمثل كونتي بعض القيمة المضافة من خلال تواجده، ولكن في كافة الأحوال نحن نواجه منافسا صعبا، سيكون مستعدا ومتحفزا للغاية".

وأردف :" نتوقع أن يضع توتنهام حاملي الكرات تحت المزيد من الضغط مقارنة بما فعلناه في ميلانو".

وأتم :" أعتقد أنهم سيكونون أقوياء، إذا نظرت لأرقام توتنهام، تحديدا في الشوط الثاني، فهم فريق قوي للغاية، يجب أن نكون حذرين أثناء مواجهتهم".