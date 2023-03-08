نهضة بركان يتعادل مع الوداد في الدوري المغربي

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تعادل فريق نهضة بركان مع الوداد الرياضي 3/3 خلال المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة عشرة بالدوري المغربي.

وسجل أهداف نهضة بركان كل من الشرقي البحري في الدقيقة 34 وإيوسوفو دايو (هدفين) في الدقيقتين الثانية و11 من الوقت بدل الضائع للمباراة.

فيما أحرز أهداف الوداد كل من بولي سامبو وأيمن الحسوني وأمين فرحان في الدقائق العاشرة و70 والـ13 من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع نهضة بركان رصيده إلى 28 نقطة في المركز السادس، فيما رفع الوداد رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثاني.