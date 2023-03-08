سامح شكرى: مصر لن تدخر جهدا في دعم صمود الشعب الفلسطيني

أكد وزير الخارجية سامح شكرى حرص مصر مع كل الدول العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية على الارتقاء بالعمل العربي المشترك إلى مستوى التحديات ومتطلبات الشعوب العربية، وأن تكون الجامعة العربية فاعلا مؤثرا ومدافعا صلبا عن المصالح العربية من خلال صياغة رؤى مشتركة في كافة الملفات، كالأزمة الأوكرانية والتسلح النووي والتغير المناخي، وكذا القضايا العربية.

وقال وزير الخارجية -في كلمته خلال افتتاح أعمال الدورة العادية الـ159 لمجلس وزراء الخارجية العرب بمقر الجامعة العربية اليوم الثلاثاء برئاسة مصر- "إن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية الأولى للدول العربية، ومصر لن تدخر جهدا في دعم صمود الشعب الفلسطيني أمام ما يتعرض له من ممارسات قمعية وانتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي".

وأضاف: "سوف نواصل الاتصالات مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية لدعم مسار السلام ودعم حقق الشعب الفلسطيني الشقيق".. وتقدم بالعزاء لدولتي تركيا وسوريا في ضحايا الزلزال، وتأكيد وقوف مصر إلى جانبهما.