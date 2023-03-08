الكرملين: التقارير عن هجوم نورد ستريم منسقة لتحويل الانتباه

قال الكرملين، اليوم الأربعاء، إن التقارير الإعلامية بشأن الهجمات على خطوط أنابيب الغاز نورد ستريم جهد منسق يهدف إلى تحويل الانتباه، مضيفا أن موسكو مندهشة كيف يمكن للولايات المتحدة افتراض أي شيء حول الهجمات بدون تحقيق.



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لوكالة الإعلام الروسية الرسمية "من الواضح أن مبتدعي الهجوم يريدون تحويل الانتباه. ومن الواضح إنه حشو منسق في الإعلام".



وتساءل "كيف يمكن لمسؤولين أمريكيين افتراض أي شيء دون تحقيق؟"، بحسب وكالة رويترز.



وقال بيسكوف إنه يجب على الدول المساهمة في نورد ستريم الإصرار على إجراء تحقيق عاجل وشفاف.



وقال بيسكوف "لا يزال غير مسموح لنا بالمشاركة في التحقيق. وفقط قبل أيام قليلة تلقيتا إخطارا بشأن هذا الأمر من الدنمركيين والسويديين".



وأضاف "هذا ليس أمرا غريبا فحسب. بل يبدو كأنه جريمة شنيعة".