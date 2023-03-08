 المفوضية الأوروبية تصدر قواعد إرشادية للميزانيات الوطنية للدول الأعضاء بالتكتل لعام 2024 - بوابة الشروق
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المفوضية الأوروبية تصدر قواعد إرشادية للميزانيات الوطنية للدول الأعضاء بالتكتل لعام 2024

د ب أ
نشر في: الأربعاء 8 مارس 2023 - 4:57 م | آخر تحديث: الأربعاء 8 مارس 2023 - 4:57 م

أصدرت المفوضية الأوروبية، قواعد إرشادية للميزانيات الوطنية لدول الاتحاد الأوروبي لعام 2024، داعية إلى تقليص الديون والعجز وخفض الدعم الممول من الدولة، الذي تم طرحه في السنوات الأخيرة.

وقال نائب رئيس المفوضية فالديس دومبروفسكيس: "نجا اقتصاد الاتحاد الأوروبي، مؤخرا من صدمات متعددة، من الجائحة إلى تداعيات الحرب الروسية مرة أخرى على أوكرانيا".

وعلى الرغم من أن الاقتصاد "لم يخرج بعد من مرحلة الخطر"، إلا أن الدول الأعضاء بالتكتل، يتعين أن تشدد إنفاقها جزئيا؛ لإقامة حاجز من الصدمات المستقبلية المحتملة.

وقال دومبروفسكيس: "يتعين أن نبدأ بوقف الدعم الكبير بشكل تدريجي، الذي يحتاجه المواطنون والشركات للتكيف مع ارتفاع أسعار الطاقة، بدءا من الإجراءات الأقل استهدافا".


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