

شدد سامح شكري وزير الخارجية، على ضرورة صياغة رؤية عربية مشتركة للأمن العربي الجماعي من مختلف جوانبه.

وقال في كلمته في اجتماع وزراء الخارجية بجامعة الدول العربية في القاهرة، اليوم الأربعاء، إن دعم الدولة الوطنية وقدراتها يجب أن يكون في قلب هذه الرؤية.

وأضاف أنه من الضروري إظهار إرادة جادة في رفض كل أشكال التدخل في شؤونها الداخلية، ومنع محاولات العبث بمقدرات الدول والاستخفاف بسيادتها وإظهار الحزم في التصدي لمختلف صور الإرهاب الساعية لنشر الفوضى.

وشدد على ضرورة حشد القدرات العربية الجماعية التي إذا اجتمعت وعبرت عن مواقفها بصوت واحد ورؤى مسنجمة فهي كفيلة بأن تجعل الصوت العربي مسموعا ورائدا على الساحتين الإقليمية العالمية، وتوفر الردع اللازم لصد أطماع الطامعين وإفساد مخططات العبث بأمن الشعوب العربية.