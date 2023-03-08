دخلت قافلة مساعدات أممية، اليوم الأربعاء، إلى مناطق شمالي سوريا الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية الموالية لتركيا لأول مرة منذ وقوع الزلزال قبل أكثر من شهر.

وقالت مصادر في المعارضة السورية ل(د ب أ): إن "قافلة مساعدات تضم 14 شاحنة تحمل مواد غذائية وإغاثية لمتضرري الزلزال في مناطق شمالي سوريا دخلت من معبر سراقب بريف إدلب الشمالي الشرقي، واتجهت إلى بلدة سرمدا بريف إدلب ترافقها سيارات تابعة للهلال الاحمر العربي السوري، واستقبلهم وفد من المنظمات الدولية العاملة في الشمال السوري".

وأكد المصدر أن "القافلة التي دخلت بعيداً عن أعين الإعلام، بطلب من الوكالات الأممية، وأن قوافل أخرى سوف تتبعها خلال الأيام القادمة، وذلك من مستودعات الأمم المتحدة في منطقة جبرين شرق مدينة حلب".

وطلبت المنظمات الدولية دخول مساعدات إنسانية إلى مناطق سيطرة فصائل المعارضة في ريف حلب وإدلب بعد أيام من وقوع الزلزال في السادس من شهر فبراير الماضي، وجهزت قافلة في 12 من شهر فبراير، ولكن تم إيقافها بسبب الخلافات بين الحكومة السورية وفصائل المعارضة.

وكانت مصادر في المعارضة السورية قالت إن هيئة تحرير الشام/جبهة النصرة طلبت بأن يكون لها 40% من المساعدات، إضافة إلى إشرافها على عمليات التوزيع، الأمر الذي رفضته الحكومة السورية.

وكان رئيس الهلال الاحمر العربي السوري خالد حبوباتي، قال في مؤتمر صحفي في السابع من شهر فبراير الماضي علينا التجاوز كل الخلافات السياسية وعلينا إيصال المساعدات إلى جميع مستحقيها.

إلا أن وزير الخارجية السوري فيصل المقداد طلب أن يكون الهلال الأحمر السوري أو المنظمات الأممية هي التي تشرف على عمليات توزيع المساعدات هناك.

وتعرضت مناطق شمالي سوريا لأضرار خطيرة جداً جراء الزلزال حيث سجل وفاة أكثر من 2500 شخص وإصابة أكثر من 12 ألف آخرين وتهدم مئات المباني.