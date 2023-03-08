الشرطة النمساوية تعتقل قائد قارب بعد غرق 72 مهاجرا

بعد 10 أيام من غرق ما لا يقل عن 72 شخصا في حادث وقع لقارب قبالة الساحل الإيطالي، اعتقلت شرطة النمسا رجلا يشتبه في قيامه بتنظيم عبور القوارب للبحر المتوسط بشكل غير قانوني.

وقال متحدث باسم ل (د.ب.أ)، اليوم الأربعاء، إنه تم اعتقال الرجل (27 عاما)، الذي ينحدر من تركيا، في مركز لإيواء طالبي اللجوء أمس الثلاثاء.

وكان الرجل مطلوبا بموجب مذكرة اعتقال أوروبية وتردد أنه واحد من أربعة مهربين كانوا يقودون القارب الخشبي صوب جنوب إيطاليا قبل أن ينقلب في عرض البحر.

وكانت الشرطة الإيطالية اعتقلت 3 أشخاص يشتبه في تورطهم في الحادث. وقال المتحدث باسم الشرطة إن السلطات يمكن أن تتخذ قرارا بشأن ترحيل المعتقل الأول من النمسا إلى إيطاليا خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويتهم مكتب المدعي العام في مدينة كروتوني بجنوب إيطاليا الرجال الأربعة- وهم تركيان وباكستانيان- بقيادة القارب وعلى متنه أكثر من 150 شخصا من الساحل التركي إلى كالابريا.

وقال ناجون من الحادث إن الرجال قلبوا القارب في وقت مبكر من صباح يوم 26 فبراير الماضي قبالة الساحل خلال مناورة التفاف مفاجئة، مما أسفر عن غرق 72 شخصا، بينهم 28 طفلا، وفقا للمسؤولين الإيطاليين، وقد نجا 80 شخصا ولا يزال آخرون في عداد المفقودين.