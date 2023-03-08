فتح ترحب بتصويت برلمان جنوب إفريقيا على قرار خفض علاقتها الدبلوماسية مع إسرائيل

رحبت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، الليلة، بتصويت برلمان جنوب إفريقيا، على قرار لخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، بسبب الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

ورحب أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" الفريق جبريل الرجوب بالقرار، مؤكدا أنه يجسد عمق العلاقة التاريخية بين فلسطين وجنوب إفريقيا، على المستويين الرسمي والشعبي.

وأضاف أن هذا القرار يشكّل رسالة دعم وإسناد للشعب الفلسطيني في ظل ما يواجهه من عدوان متواصل وجرائم يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، كما يشكّل رسالة إلى حكومة الاحتلال كي تعيد النظر في سياستها المتطرفة التي تخالف كافة القرارات الأممية والشرائع الدولية والإنسانية.

وطالب الرجوب دول العالم كافة، أن تحذو حذو جنوب إفريقيا في تعاملها مع إسرائيل بناء على جرائمها التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني وتنتهك حقوق الإنسان والقوانين الدولية، وليس بناءً على علاقات المصالح والهيمنة.

وشكر الرجوب "حزب الحرية الوطني" الجنوب إفريقي، الذي قدم مشروع القرار، وحزب المؤتمر الوطني الإفريقي وكافة الأحزاب في البرلمان التي صوتت لصالح القرار، مستذكرا مواقف الرئيس الراحل نيلسون مانديلا، رمز محاربة الفصل العنصري "الأبارتهايد" في العالم، الذي كان يقول دائما أن "حرية جنوب إفريقيا غير مكتملة دون حرية الفلسطينيين"، ومواقف رئيس أساقفة جنوب إفريقيا الراحل ديزموند توتو الذي قال: "إذا كنت محايدًا في مواقف الظلم، فقد اخترت جانب الظلم".