أطباء أتراك يحذرون من مخاطر لسلامة النساء والأطفال في منطقة الزلزال

حذرت الجمعية الطبية التركية، اليوم الأربعاء، من أن النساء والأطفال والمهاجرين يواجهون مخاطر أمنية وصحية حقيقية بعد الزلازل المدمرة التي ضربت جنوب شرق تركيا.

وقالت رئيسة الجمعية شيبنم كورور فينجاني ل(د.ب.أ) "لا توجد إنارة في الشوارع. الشوارع مظلمة وغير آمنة. المعروف أن العنف الأسري يتزايد في مثل هذه الأوقات".

وبشكل منفصل، حذرت مؤسسة "مور كاتي" المحلية لإيواء النساء من أن تسجيل النساء اللائي يتعرضن للعنف أو الاعتداء في المدن التي ضربها الزلزال، أو الوصول إليهن، قد صار أكثر صعوبة.

وأَضافت المؤسسة أن العديد من النساء يفتقرن إلى الدعم النفسي والاجتماعي.

وحذرت رئيسة الجمعية الطبية التركية من أن خطر الاعتداء والعنف يتزايد في أماكن الإيواء المؤقتة.

وقالت إنه على سبيل المثال، لا توجد مراحيض كافية للنساء، الأمر الذي يزيد من خطر الأمراض المنقولة جنسيا.

واليوم الأربعاء، نفى وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة التقارير التي أفادت بوجود وباء في المنطقة، إلا أنه أوضح أن المياه ملوثة في بعض البلدات، ومن بينها هاتاي على الحدود السورية .