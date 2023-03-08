أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 155 ألفا و530 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 155 ألفا و530 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضي، من بينهم 700 قتلوا أمس فقط.



وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 3 آلاف و436 دبابة، و6 آلاف و723 من المركبات المدرعة، و2463 من النظم المدفعية، و488 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة، و253 من أنظمة الدفاع الجوي، و303 من الطائرات المقاتلة، و289 مروحية، و18 سفينة حربية، فضلا عن 5 آلاف و330 من المركبات وخزانات وقود، وتدمير 873 من صواريخ كروز.



من جهته، أعلن سيرهي ليساك رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة دنيبروبيتروفيسك اليوم أن القوات الروسية قصفت منطقة مارهانيتس بالمدفعية الثقيلة.



وأضاف ليساك -في بيان نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية- أن آخر ليلة في منطقة دنيبروبيتروفيسك مرت دون قصف، وبعد الساعة السادسة صباحا فتحت القوات الروسية النار على منطقة مارهانيتس، ويتم العمل على توضيح عواقب الدمار.