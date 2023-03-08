نائب رئيس اتحاد الدواجن: لا يمكن استخدام البيض البودرة عوضا عن الطازج

قال الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن البيض البودرة يصنع من البيض الطازج، موضحًا أن مدة صلاحيته تمتد إلى شهور وسنوات.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن البيض البودرة يستخدم بشكل محدود في المخابز ومصانع الحلوى، مؤكدًا أنه موجود في مصر منذ فترة طويلة.



وأكد أن سعر البيض البودرة أرخص من بيض المائدة، كما أنه يحفظ لمدد طويلة ويخزن ومرتبط بصناعات معينة، نافيًا إمكانية استخدام المواطن له عوضًا عن البيض الطازج.



وأعرب نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، عن أمنياته في زيادة الإفراجات عن الأعلاف بالموانئ؛ لأن سعر الذرة الصفراء بلغ 17 ألفًا و50 جنيها، معقبًا: «نحقق اكتفاء ذاتيًا من البيض منذ عام 80، ولا نرغب في خروج المربي من العملية الإنتاجية».



ووصف أسعار الذرة والصويا بـ"الفلكية"؛ بسبب انخفاض كميات الأعلاف المفرج عنها مقارنة باحتياجات السوق، مشددًا على أهمية الإفراج عن الأعلاف خلال أقرب وقت ممكن، ليكتسب المربي ثقة ويستمر في العملية الإنتاجية.