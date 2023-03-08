فيتش: الروبية السريلانكية قد تواصل التراجع وتخسر خُمس قيمتها أمام الدولار

ذكرت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "فيتش سوليوشن"، أن الروبية السريلانكية، التي كان يؤمل أن تشهد تحسنا في الأداء، في ظل آمال بشأن برنامج إنقاذ صندوق النقد الدولي، ربما تستأنف التراجع وتخسر خمس قيمتها، أمام الدولار، بحلول نهاية عام 2023.

وذكر سياه وانج تينج، محلل المخاطر الاقتصادية بوكالة فيتش: "إننا متفائلون أن تتمكن سريلانكا من الحصول على موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، بحلول النصف الثاني من عام 2023"، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

وأضاف أن هناك احتمالا لحدوث اضطرابات، بعد الموافقة الأولية لمجلس إدارة الصندوق، حيث إن السلطات ربما تجد الأمر يمثل تحديا، للإبقاء على المسار الصحيح مع برنامج الصندوق، وسط ضعف الاقتصاد والانتخابات المحلية التي تلوح في الأفق على الأرجح.

وأبقت وكالة "فيتش" على توقعها بشأن تراجع الروبية إلى رقم قياسي منخفض وهو 390 مقابل دولار، بحلول نهاية العام.

وارتفعت الروبية بنسبة 3% إلى 7ر317%، مقابل الدولار، اليوم الأربعاء، لتصل مكاسبها السنوية إلى أكثر من 15% .