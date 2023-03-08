انتخاب النائب كيم كي-هيون زعيما جديدا لحزب سلطة الشعب الحاكم

انتخب حزب سلطة الشعب الكوري الجنوبي النائب كيم كي-هيون، رئيسا جديدا له اليوم الأربعاء، فيما يعد خطوة مواتية للرئيس يون سيوك-يول الذي يسعى إلى تعزيز قبضته على الحزب قبل الانتخابات العامة في العام المقبل، بحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب.

وفاز كيم بـ 53% من الأصوات متغلبا على أقرب منافسيه آن تشول-سو الذي حصل على 23% فقط، لتصبح جولة الإعادة غير ضرورية. وحصل رئيس الوزراء السابق هوانج كيو-آن على 15% من الأصوات.

وتعد تلك النتيجة انتصارا للرئيس يون، حيث من المعروف على نطاق واسع أنه يفضل فوز كيم برئاسة الحزب.

وحضر يون في المؤتمر الوطني للحزب الذي أقيم في مركز المعارض "كينتكس" في "كويانج"، شمال غرب سول. وهي المرة الأولى منذ 7 سنوات التي يشارك فيها الرئيس في مؤتمر وطني للحزب الحاكم، منذ مشاركة الرئيسة السابقة "بارك كون-هيه" في عام 2016.

وفي خطاب القبول، تعهد كيم بتحقيق "فوز ساحق" في انتخابات العام المقبل. وقال: "بالتعاون مع زملائي من أعضاء الحزب، سأقود الحزب إلى الفوز في الانتخابات العامة في العام المقبل دون فشل من خلال تحسين معيشة المواطنين"، مضيفا "فلنحقق فوزا ساحقا في انتخابات العام المقبل من خلال الاتحاد معا".