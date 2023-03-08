أستاذ بالقومي للبحوث الفلكية يطمئن المواطنين: اليوم سيمر دون وقوع زلزال مدمر

قال الدكتور صلاح الحديدي، أستاذ زلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن «البحث العلمي يعتمد على أسس ونظريات علمية، وتجارب ومؤشرات تؤدي إلى نتائج محددة».



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أنه لا يرى سببًا للرعب والقلق والهلع الموجود في مصر، معقبًا: «العالم كله شغال وعايش حياته، وعندنا في ناس بدأت تفكر تعد العدة، وتسكن عند أهلها في الدور الأول والثاني».



وذكر أن توقعات الهولندي فرانك هوجربيتس، بتعرض المنطقة لزلزال مدمر بقوة 8.5 درجة على مقياس ريختر، خلال الفترة ما بين 3 إلى 8 مارس، لم تحدث إطلاقًا، مؤكدًا أن «الأمور تسير بصورة عادية جدًا، وفقًا للبيانات الصادرة عن مراكز متخصصة».



وذكر أستاذ الزلازل بالقومي للبحوث الفلكية، أن اليوم سيمر دون أية مشكلات أو مؤشرات تدل على وقوع زلزال مدمر، قائلا إن وقوع زلزال بقوة 9 درجات على مقياس ريختر، يعادل التعرض لـ56 تريليون طن متفجرات.



ولفت إلى أن العالم لم يشهد من قبل زلزالًا بقوة 10 درجات، معقبًا على تنبؤات الباحث الهولندي: «هناك تردد في كلامه وتضارب في تصريحاته كما أن حواره غير مقنع؛ لأن الزلازل ظاهرة طبيعية تحدث في العالم كله».



ونفى إمكانية التنبؤ بالزلازل؛ لعدم توصل العلماء إلى طريقة قياس للطاقة المختزنة على الصخور مع مرور الوقت، قائلًا إن حدوث زلزال في الفلبين اليوم، لا علاقة له بما يحدث في تركيا أو الأقمار الصناعية أو الكواكب.





