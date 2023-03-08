6 توجيهات حاسمة من وزير الصحة خلال اجتماعه بقيادات الوزارة

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وجه الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان خلال الاجتماع الأسبوعي مع قيادات الوزارة، لمتابعة سير العمل بمختلف ملفات الوزارة بالتالي:

1- تطوير منظومة العمل بمستشفى السلام التخصصي التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة خاصة قسم الاستقبال والطوارئ.

2- استحداث برنامج متكامل لإدارة منظومة العمل والميكنة بتلك الوحدات، وفقا لمحاور المبادرة، وتحقيق المستهدف منها بكافة مراحلها.

3- كما وجه مديري مديريات الشئون الصحية بالمحافظات بتكثيف المتابعات الدورية لكافة المنشآت الصحية لمتابعة سير وانتظام العمل بها.

4- إصدار التقارير الشهرية بحجم الأنشطة والزيارات الميدانية لكافة وكلاء الوزارة بالمحافظات وما تم اتخاذه من قرارات تستهدف دعم المنظومة الصحية، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين.

5- سرعة الانتهاء من ميكنة كافة جوانب المنظومة الصحية وإيجاد ملف طبي لكل مريض بدراسة استحداث عيادات نفسية بأقسام الطوارئ في المستشفيات وتكثيف التدريبات للفرق الطبية بتخصص الصحة النفسية مديري مديريات الشئون الصحية بالمحافظات.

6- إعداد تقارير مفصلة حول احتياجات المنشآت الصحية من الأجهزة الطبية والنواقص من الأدوية لتحديد الاحتياجات وتوفيرها بما يضمن عدم التأثير سلبا على الخدمات المقدمة للمرضى.