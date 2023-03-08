بابا الفاتيكان يحيي النساء على التزامهن نحو مجتمع أكثر إنسانية

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شكر بابا الفاتيكان اليوم الأربعاء، النساء على التزامهن نحو "مجتمع أكثر إنسانية" وذلك بمناسبة اليوم المرأة العالمي.

وأشاد البابا فرنسيس "بقدرة النساء على إدراك الواقع بعين إبداعية وقلب رقيق"، واصفا ذلك بـ"امتياز المرأة".

ودعا البابا المحتشدين في ميدان القديس بطرس "لتحية المرأة".

ودعا البابا في مقدمة دراسة حول النساء في المناصب القيادية، سيتم عرضها الجمعة المقبلة، لمزيد من الفرص المتساوية للنساء والرجال في كل سياق.

ووفقا لموقع فاتيكان نيوز الرسمي، فإن عدد العاملات في الفاتيكان ارتفع خلال فترة تولى البابا فرنسيس منصب بابا الفاتيكان.

وأشار تقرير الموقع إلى أن النساء يمثلن الآن ربع العاملين.