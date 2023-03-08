وزير الدفاع الروسي: 1100 جندية تشاركن في العمليات العسكرية بأوكرانيا

كشف وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو عن عدد النساء المشاركات في العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا بمناسبة عيد المرأة اليوم الأربعاء.

جاء ذلك خلال مؤتمر مع قيادات الجيش الروسي، حيث قال شويجو إن حوالي 1100 جندية تشاركن في تلك العمليات، مشيرا إلى حصول ثلثهن على أوسمة حكومية، بحسب قناة "آر تي" الروسية.

وأعرب الوزير عن امتنانه لجميع النساء في الجيش الروسي "لخدمتهن الواعية والنهج المهني والمسؤول في الأعمال التي يتم تكليفهن بها"، وتمنى لهن "صحة جيدة ومزاجا ربيعيا ورفاهية أسرية".

وقال شويجو إنه في المجموع، فإن أكثر من 39 ألف امرأة تخدم في صفوف القوات المسلحة الروسية، ما يقرب من 5 آلاف منهن ضابطات.