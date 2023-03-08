موريتانيا بلا إنترنت منذ 3 أيام بسبب تعقب 4 إرهابيين فارين من سجن بنواكشوط

دخلت العاصمة الموريتانية نواكشوط يومها الثالث بدون خدمة الإنترنت على الهواتف المحمولة بسبب عمليات التعقب والبحث والدهم الجارية لاعتقال أربعة إرهابيين فارين من سجن في العاصمة الموريتانية نواكشوط بعد أن تمكنوا من قتل اثنين من حراس السجن وجرح اثنين آخرين.

ونفت مصادر اليوم الأربعاء خبر اعتقال الإرهابيين الثلاثة بعد أن سربت مصادر قريبة من الأمن وأخرى موثوقة خبر اعتقالهم مساء أمس الثلاثاء.

ولم تستبعد مصادر مطلعة أن يكون للنفي وتسريب الاعتقال علاقة بعمليات تمويه وتضليل تقوم بها عادة الأجهزة الأمنية لاعتقال متورطين أو مرتبطين بـالإرهابيين الفارين أو من ساعدوهم على إدخال السلاح إلى السجن والمساعدة في فرارهم.

ولا تزال خدمة الانترنت مقطوعة ما زاد الضغط على المنازل والمكاتب التي تتوفر فيها خدمة الانترنت (واي فاي)؛ ما أدى إلى وقوع خسائر اقتصادية كبيرة تقدر بعشرات الملايين من الأوقية الموريتانية يوميا حسب خبراء في التجارة.

وكان أربعة من سجناء تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي تمكنوا من الفرار مساء يوم الأحد الماضي من السجن المدني بنواكشوط شديد الحراسة وتبادلوا إطلاق النار مع الحراس ما أسفر عن مقتل حارسين وجرح اثنين آخرين.