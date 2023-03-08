استمرار الاشتباكات بين المتمردين والجيش الكونغولي رغم وقف إطلاق النار

أعلنت الأمم المتحدة، أن حركة 23 مارس "إم 23" المتمردة اشتبكت مع أفراد من الجيش الكونغولي، في تحد لوقف إطلاق النار الذي كان من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ أمس الثلاثاء.

وتبادلت الحركة المتمردة الاتهامات مع الجيش الكونغولي بشن هجمات اليوم الأربعاء في انتهاك لوقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه بوساطة دولية.

وخلال معظم فترات العام الماضي، تصاعدت هجمات متمردي "إم 23" ضد المدنيين والجيش الكونغولي في المنطقة. وتحدثت منظمة العفو الدولية عن جرائم حرب. وأسفر القتال عن مقتل مئات المدنيين.

ويعتقد أن متمردي الحركة يتلقون دعما من دولة رواندا المجاورة.

وقال أحد سكان منطقة "نورث كيفو" في الكونغو ل(د.ب.أ) اليوم، إن اشتباكات اندلعت على مسافة حوالي 10 كيلومترات من بلدة ساكي، وقد فر السكان إلى العاصمة الإقليمية جوما.

وذكر متحدث باسم الجيش لـ "د.ب.أ" أن متمردي "إم 23" هاجموا مناطق مدنية ومواقع للجيش، بينما اتهم متحدث باسم الحركة الجيش بمواصلة شن هجمات وأشار إلى أن الحركة تدعم وقف إطلاق النار.

وقال نائب المتحدث باسم ​الأمين العام للأمم المتحدة​ ​فرحان حق، في تصريحات نشرت على موقع الأمم المتحدة على الإنترنت "يكرر الأمين العام دعوته لحركة "إم 23" باحترام وقف إطلاق النار لتهيئة الظروف لانسحابها الكامل والفعال من جميع المناطق المحتلة"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف فرحان حق "يدين (الأمين العام) جميع أعمال العنف ضد المدنيين ويكرر دعوته لجميع الجماعات المسلحة الكونغولية والأجنبية إلى وضع أسلحتها ونزع السلاح دون قيد أو شرط".

وتعتبر شرقي الكونغو إحدى أخطر المناطق في العالم.

وبحسب الولايات المتحدة، تنشط فى الكونغو نحو 130 مجموعة مسلحة مختلفة، وتهدف معظمها إلى السيطرة على موارد طبيعية ثمينة.

وذكرت تقارير أن أكثر من 600 ألف شخص نزحوا خلال الأشهر القليلة الماضية في شرق البلاد نتيجة زحف متمردي "إم 23" وحركات أخرى.

يشار إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن خلال زيارة للعاصمة كينشاسا الأسبوع الماضي، عن مساعدات إنسانية ودعم لتنفيذ خطة سلام.

وستكون فرنسا أول دولة تشارك فى عمليات نقل جوي للمساعدات الإنسانية خطط الاتحاد الأوروبي لإرسالها إلى مدينة جوما بشرقى الكونغو، وسيزيد التكتل المساعدات البالغ قيمتها 47 مليون يورو "1ر50 مليون دولار" بمقدار 34 مليون يورو إضافي .