الصحة: 18 ألف مقبل على الزواج أجروا الفحص الطبي والوضع الصحي مطمئن

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن عدد المقبلين على الزواج الذين أجروا الكشف الطبي بلغ 18 ألفًا، مشيرًا إلى تسليم ما يقرب من 40% منهم الشهادات الطبية.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن بعض الشهادات الطبية سلمت لأصحابها بعد مرور 4 أيام فقط، مجيبًا عن وضع النتائج بشكل عام: «الوضع الصحي مطمئن الحمد لله».



وأشار إلى أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، شهد اليوم مراسم توقيع اتفاقية إنشاء شركة مساهمة مصرية لإقامة وإدارة وتشغيل مصنع لإنتاج السرنجات ذاتية التدمير والمستلزمات الطبية، بمدينة السادس من أكتوبر.



وذكر أن تلك الاتفاقية بمثابة إضافة لتوطين الصناعات الطبية في مصر، مشيرًا إلى أن «مصر مشهورة بصناعة الدواء، وتصنع 90% من احتياجاتها المحلية».



ولفت إلى حاجة الدولة لتوطين صناعة المستلزمات الطبية بشكل أكبر، موضحًا أن الاتفاقية الموقعة اليوم بين «فاكسيرا» و«سكوب» الإماراتية، تهدف لتصنيع ما بين 150 إلى 240 مليون سرنجة ذاتية التدمير سنويًا.



وأوضح أن الوزير شهد مراسم توقع مذكرة تفاهم خاصة بإنتاج كواشف الأمراض الوراثية المستخدمة للكشف على الأطفال حديثي الولادة، أو المقبلين على الزواج، مؤكدًا أنها تنتج بمواصفات عالية على مستوى العالم.



وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، صباح اليوم في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية إنشاء شركة مساهمة مصرية لإقامة وإدارة وتشغيل مصنع لإنتاج السرنجات ذاتية التدمير والمستلزمات الطبية، بمدينة السادس من أكتوبر، بين كل من الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا)، وشركة سكوب الإماراتية للاستثمار، وشركة أكسيد الصناعية، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان.