كوريا الجنوبية تخطط لإرسال الفوج الثالث من فريق الإغاثة الطارئ لتركيا

تخطط الحكومة الكورية الجنوبية لإرسال الفوج الثالث من فريق الإغاثة الطارئ إلى تركيا في وقت قريب لدعم مشروع إنشاء مجمعات سكنية مؤقتة لمشردي الزلزال.



وقال وزير الخارجية الكوري الجنوبي "بارك جين" -وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) اليوم الأربعاء- "إن إرسال الفوج الثالث من فريق الإغاثة الطارئ سيساعد مشردي الزلزال على العودة لحياتهم اليومية من خلال توفير قاعدة معيشية مستدامة".



وأوضح بارك أن الفوجين الأول والثاني من فريق الإغاثة الطارئ قاما بمهام البحث عن الناجين، وإجراء مسح لإغاثة المشردين وتسليم مواد الإغاثة على التوالي.. مضيفا أن دعم مشروع إنشاء المجمعات السكنية المؤقتة للمشردين الذي سيتم من خلال إرسال الفوج الثالث، يأتي في خطوات التعافي المؤقتة من الزلزال.



وأشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تقدم كوريا الجنوبية فيها الدعم الذي يتراوح ما بين البحث عن الناجين وإنقاذهم إلى التعافي المؤقت من الكوارث، منذ عام 2007 عند تشريع قانون الإغاثة في حالات الطوارئ في الخارج وبدء إرسال فرق الإغاثة.