دمشق تطالب بمحاسبة مسؤولين أمريكيين: سخروا أموالا لتدمير سوريا

طالبت وزارة الخارجية السورية، بمحاسبة المسؤولين الأمريكيين الذين سخروا أموالا لتدمير سوريا.

وقالت الخارجية السورية في بيان لها اليوم الأربعاء "يجب محاسبة المسؤولين الأمريكيين الذين سخروا أموالا لا حدود لها لتدمير سوريا وسفك دماء شعبها"، مضيفة أنه "لولا التمويل والدعم والتسليح من الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الغربيين لما استطاعت قطعان التنظيمات الإرهابية المسلحة ارتكاب المجازر بحق السوريين وتدمير بناهم التحتية والحضارية".

وتابعت الخارجية السورية أن "بيان وزير الخارجية الأمريكي بتاريخ 6-3-2023 أقرب إلى الهلوسة واللامسئولية منه إلى المنطق والموضوعية فهو يقلب الحقائق ويتلاعب بالأحداث"، وفقا لنص البيان.

وأضاف البيان أن "إشارة الوزير الأمريكي إلى استمرار دعم إدارته للمجموعات والميليشيات المسلحة دليل واضح على انغماس الإدارات الأمريكية في سفك الدم السوري طيلة الأعوام الاثني عشر السابقة لا يمكن لوزير الخارجية الأمريكي أو من سبقه من الوزراء أن يغسلوا أياديهم الملطخة بدماء السوريين أو السطو الذي مازالوا يقومون به لنهب الثروات النفطية والزراعية السورية".

واعتبرت الخارجية السورية أن "السلام المستمر والدائم في سوريا لا يمكن تحقيقه من خلال استمرار الاحتلال الأمريكي لأرض السوريين وإقامة القواعد العسكرية غير المشروعة عليها".