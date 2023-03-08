 كوريا الشمالية تتهم جارتها الجنوبية بإطلاق قذائف على منطقة حدودية - بوابة الشروق
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كوريا الشمالية تتهم جارتها الجنوبية بإطلاق قذائف على منطقة حدودية

وكالات
نشر في: الأربعاء 8 مارس 2023 - 11:58 ص | آخر تحديث: الأربعاء 8 مارس 2023 - 11:58 ص


اتهم الجيش الكوري الشمالي، نظيره الكوري بإطلاق 30 قذيفة مدفعية على ميدان رماية بالقرب من الحدود بين الجارتين.

وقال المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري الشمالي إن "إطلاق النار وقع في الميدان في مدينة باجو الواقعة شمال غرب سيئول في وقت سابق من اليوم"، بحسب وكالة الأنباء الكورية "يونهاب".

ووصف المتحدث باسم هيئة الأركان الكوري الشمالي إطلاق القذائف بأنه "عمل استفزازي عسكري خطير للغاية".

وأضاف المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري الشمالي إنه بعد إطلاق النيران أمرت وحدات المدفعية التابعة للفليق الثاني بالاستعداد للهجوم.

وأشار إلى اتخاذ خطوة لتكثيف المراقبة الشاملة في الخطوط الأمامية والاستعداد القتالي المضاد للطائرات.

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