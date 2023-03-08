الرئيس العراقي يؤكد ضرورة إنصاف المرأة وضمان كامل حقوقها

أكد الرئيس العراقي عبداللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، ضرورة إنصاف المرأة وضمان كامل حقوقها في المساواة والعمل وباقي مناحي الحياة.

وقال الرئيس العراقي -وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)- إنه "بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، تحية إجلال إلى المرأة العراقية، المرأة المُضحية التي كابدت شتى المصاعب والمحن، واستطاعت الحفاظ على كيان الأسرة".

في سياق متصل، أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي محسن المندلاوي، حرص البرلمان على تشريع القوانين التي تعزز مكانة المرأة وتحفظ حقوقها، داعيا إلى إشراك المرأة في اتخاذ القرارات وتبوأ المناصب العليا في الدولة.