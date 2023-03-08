أستاذ بالجامعة الألمانية: الروبوت لن يحل محل البشر في الوظائف

أكد الدكتور محمد عبدالمجيد سالم، أستاذ مساعد بكلية تكنولوجيا الإعلام بالجامعة الألمانية، أن تطبيق "شات جي بي تي" برنامج يعتمد على برمجيات اللغات ويتدرب على استنتاج جمل لغوية مبنية على معطيات لغوية، مضيفًا أنه بنى قدرته على التوقع عبر محادثات مع المطورين.

وأشار "عبدالمجيد"، خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه يجمع المصادر ويضعها في بناء لغوي سليم ويعرض الإجابات، مشددًا على أن وجود الروبوت ليس تهديد للبشرية، حيث إن الوظائف التي نمارسها ستكون قليلة وننتقل لوظائف ذات درجة أعلى.

وأوضح أن في زمن الروبوت لن يكون هناك فرصة إلا للذكياء وسنتحول لمجتمع ذكي، مشددًا على أنه لن يأخذ وظائفنا أو أعمالنا، كما أن الروبوت سيكون له دور بديل لمواقع البحث التقليدية.