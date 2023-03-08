انطلقت صباح اليوم الأربعاء الموافق 8 مارس منافسات الرجال بكأس العالم للخماسي الحديث المقامة خلال الفترة من 7 وحتى 12 مارس الجاري على ملاعب الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس.

وتستضيف مصر أولى بطولات سلسلة كأس العالم لموسم 2023، والتي تشهد مشاركة نحو 156 لاعبًا ولاعبة يمثلون 35 دولة.

ويخوض منتخبنا الوطني المنافسات بـالحد الأقصى المسموح به للدولة المنظمة بواقع 12 لاعبًا.

وتضم قائمة منتخب الرجال كلا من: “إسلام حامد، أحمد أشرف، أحمد الجندي، مهند طارق، محمد الجندي، معتز وائل، عمر وائل، يوسف عليان، محمد حسام، مصطفى أبو عامر، مازن طارق، محمد شريف”.

وتضم المجموعة الأولى من التصفيات كلا من: أحمد الجندي صاحب فضية أولمبياد طوكيو، وأحمد أشرف، ومهند طارق، وإسلام حامد، وعمر وائل ومحمد شريف".

فيما يتواجد في التصفية الثانية السداسي "محمد الجندي، ومعتز وائل، ويوسف عليان، ومحمد حسام، ومصطفى أبو عامر ومازن طارق".

ويتأهل أول 18 لاعبًا من كل تصفية إلى الدور نصف النهائي، والمقرر اقامته يوم الجمعة 10 مارس بمشاركة 36 لاعبًا يتم تقسيمهم على مجموعتين، على أن يتم تأهل 18 لاعبًا للدور النهائي بواقع 9 من كل مجموعة، ويقام نهائي فردي الرجال يوم الحادي عشر من مارس الجاري.

وانطلقت البطولة أمس بتصفيات السيدات واستطاعت 4 لاعبات مصريات التأهل إلى نصف النهائي وهن:ملك إسماعيل، وهايدي عادل، وسلمى أيمن وأميرة قنديل.