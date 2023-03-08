تعليق إضراب العاملين في السكك الحديدية البريطانية بعد التوصل إلى تفاهم خاص بزيادة المرتبات

علقت نقابة عمال السكك الحديدية والبحرية والنقل البريطانية خطط الإضراب بعد التوصل إلى اتفاق جديد خاص بزيادة المرتبات من خلال المباحثات التي عقدت بين ممثلي النقابة والشركات العاملة، بحسب صحيفة "اكسبريس" البريطانية.

وقال متحدث باسم النقابة: "اتخذت نقابة العاملين بالسكك الحديدية والبحرية والنقل قرارًا بتعليق جميع الإضرابات على شبكة السكك الحديدية بعد استلام عرض جديد من أصحاب العمل."

وتحمل المسافرون العبء الأكبر لموجة من الإضرابات التي ضربت القطارات هذا الشتاء، حيث دخلت نقابة العاملين في نزاع طويل الأمد على الأجور مع الحكومة.