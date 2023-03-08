بوينج تقترب من إبرام اتفاق لتزويد الخطوط الجوية اليابانية بـ20 طائرة طراز 737 ماكس

قالت مصادر مطلعة على محادثات بشأن طلب تقدمت به الخطوط الجوية اليابانية لشراء 20 طائرة من طراز "بوينج 737 ماكس" على الأقل، إن شركة بوينج تقترب من إبرام طلب الشراء، متغلبة على منافستها اللدودة "إيرباص إس إي" وعائلة طائراتها المنافسة طراز «إيرباص إيه 320 نيو».

وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لسرية المداولات، إنه بعد إجراء مفاوضات مع شركتي بوينج وإيرباص، تميل الخطوط الجوية اليابانية إلى إبرام الصفقة مع شركة بوينج، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال أحد المصادر إنه من المرجح أن يشمل طلب الشراء مزيجا من طائرات طراز "ماكس 8 " الأصغر وبعض طائرات بوينج الأكبر من طراز "ماكس 10."

وقالت المصادر إن المحادثات جارية وما زال يتعين اتخاذ قرار نهائي.

وأضافت المصادر أنه من المتوقع أن تبرم الخطوط الجوية اليابانية الصفقة بحلول نهاية مارس الجاري.

وامتنعت شركتا بوينج وإيرباص عن التعليق.

ورفض متحدث باسم الخطوط الجوية اليابانية التعليق.