الضرائب: 31 مارس الجاري آخر موعد لتقديم الإقرارات الضريبية للممولين من الأشخاص الطبيعيين

طالب رضا عبد القادر، مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب، الممولين من الأشخاص الطبيعيين من أصحاب المشروعات / المنشآت الفردية، وأصحاب المهن الحرة، بسرعة تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا قبل انتهاء المدة المقررة في 31 مارس الجاري، حيث إن مواعيد تقديم الإقرار الضريبي هى مواعيد قانونية؛ حتى لا يتعرضوا للعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020.

وفي حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي مدة لا تجاوز 60 يومًا، فإن الغرامة في حدها الأدنى ثلاثة آلاف جنيه وتصل فى حدها الأقصى إلى خمسين آلف جنيه، أما في حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي مدة تجاوز ال 60 يومًا فإن الغرامة تبدأ بخمسين ألف جنيهًا وتصل فى حدها الأقصى إلى 2 مليون جنيه وفقا لبيان مصلحة الضرائب اليوم.

وأكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب على استمرار قيام مصلحة الضرائب بتوفير كافة وسائل التوعية والدعم الفني للممولين من الأشخاص الطبيعيين، وخاصة من أصحاب المهن الحرة.

وأوضح أن مأموريات المهن الحرة على مستوى الجمهورية تقوم بتقديم الدعم الفني والمساعدة والتعاون مع الممولين التابعين لها، وتذليل كافة الصعوبات أمامهم وإرشادهم إلى الإجراءات اللازمة، وما عليهم من واجبات وما لهم من حقوق.

وأوضح توفيق أن مصلحة الضرائب المصرية تنظم العديد من ندوات التوعية الضريبية أسبوعيًا أون لاين عن كيفية إدخال إقرارات المهن الحرة، ويتم الإعلان عن مواعيد عقد هذه الندوات والرابط الخاص بحضورها من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مشيرا إلى استعداد المصلحة لعقد ندوات توعية ضريبية بالتعاون مع جميع النقابات والمؤسسات وأصحاب المهن الحرة.