محافظ الغربية يفتتح السوق النموذجي ببسيون

افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، سوق بسيون النموذجي، والذي يضم جميع أنواع السلع الغذائية من خضروات، وفاكهة، ولحوم، ودواجن، ومواد غذائية، وألبان، ومخبوزات، ومنظفات، ومنتجات فخارية، وملابس، وأحذية، ومفروشات، وعطارة، وذلك بحضور النائب سامح حبيب عضو مجلس النواب، واللواء عادل برغش رئيس مركز ومدينة بسيون، والمهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين، وإسلام النجار رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ.

وتفقد محافظ الغربية أقسام المعرض، مشيدا بتنوع المنتجات وجودتها وتغطيتها للاحتياجات الأساسية للمواطن، وذلك بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق المحلية.

وأوضح المحافظ، أن افتتاح السوق يأتي ضمن خطة المحافظة للقضاء على ظاهرة الأسواق العشوائية وغير الرسمية بمختلف المدن؛ بهدف تقديم الخدمات للمواطنين بالشكل الحضاري واللائق، إلى جانب ضبط الأسعار، فضلاً عن القضاء على ظاهرة الباعة الجائلين، والحد من الأسواق العشوائية، وما ينجم عنها من تكدس مروري وتشويه للمظهر الجمالي.

كما سادت حالة من الفرحة والترحيب من المواطنين داخل مركز ومدينة بسيون، عقب افتتاح المعرض، معبرين عن شكرهم للمحافظ لافتتاح السوق الجديد نتيجة قربه من وسط المدينة وموقف سيارات الأجرة،، فضلاً عن توافر المنتجات بأسعار مخفضة.