 رئيس فريق طبي استأصل ورمًا من سيدة حامل: استغرقنا 45 دقيقة والجنين كويس - بوابة الشروق
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رئيس فريق طبي استأصل ورمًا من سيدة حامل: استغرقنا 45 دقيقة والجنين كويس

خالد حسام الدين
نشر في: الأربعاء 8 مارس 2023 - 4:04 ص | آخر تحديث: الأربعاء 8 مارس 2023 - 4:04 ص

كشف الدكتور حسن سالم، رئيس فريق طبى استأصال ورمًا من سيدة حامل، أصعب اللحظات خلال إخراج الورم، موضحا أن وزن الورم 9 كيلوجرامات، ويبدأ من المثانة وحتى الحجاب الحاجز، بوزن كبير جدًا.

وأشار سالم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج «حديث القاهرة»، المعروض عبر شاشة «القاهرة والناس»، إلى أن الجراحة استغرقت 3 ساعات، موضحًا أنه لم يحدث استئصال ورم من رحم سيدة حامل على مر التاريخ، إذ تعد هذه المرة هي الأولى.

وأوضح أن الطبيب المصري لديه قدرة كبيرة جدًا، متابعًا: «كنت مهيأ عائلتها أن الجنين لن يستقر في رحم الأم، ولكن المعجزة تحققت بنجاح العملية وثبات الحمل ولم يتأثر بالعملية».

وأضاف رئيس الفريق الطبى: «الزوج بكى وحضنته وقولته الحمد لله هي كويسة والجنين كويس».

 

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