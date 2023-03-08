رئيس فريق طبي استأصل ورمًا من سيدة حامل: استغرقنا 45 دقيقة والجنين كويس

كشف الدكتور حسن سالم، رئيس فريق طبى استأصال ورمًا من سيدة حامل، أصعب اللحظات خلال إخراج الورم، موضحا أن وزن الورم 9 كيلوجرامات، ويبدأ من المثانة وحتى الحجاب الحاجز، بوزن كبير جدًا.

وأشار سالم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج «حديث القاهرة»، المعروض عبر شاشة «القاهرة والناس»، إلى أن الجراحة استغرقت 3 ساعات، موضحًا أنه لم يحدث استئصال ورم من رحم سيدة حامل على مر التاريخ، إذ تعد هذه المرة هي الأولى.

وأوضح أن الطبيب المصري لديه قدرة كبيرة جدًا، متابعًا: «كنت مهيأ عائلتها أن الجنين لن يستقر في رحم الأم، ولكن المعجزة تحققت بنجاح العملية وثبات الحمل ولم يتأثر بالعملية».

وأضاف رئيس الفريق الطبى: «الزوج بكى وحضنته وقولته الحمد لله هي كويسة والجنين كويس».