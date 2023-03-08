المفوضية الأوروبية ترغب في التوسع في عقود إمدادات الكهرباء طويلة الأجل لمواجهة ارتفاعات الأسعار

تسعى المفوضية الأوروبية إلى التوسع في عقود إمدادات الكهرباء طويلة الأجل في دول الاتحاد الأوروبي لحماية الشركات والأسر من تذبذب الأسعار، بحسب مسودة خطة اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

يذكر أن أوروبا تحصل على احتياجاتها من الكهرباء بشكل أساسي من محطات الوقود الأحفوري مثل الديزل (السولار) والغاز الطبيعي والكهرباء أو من الطاقة النووية أو محطات الطاقة المتجددة.

وبعد تقليص روسيا إمداداتها من الغاز الطبيعي إلى أوروبا عقب بدء غزوها لأوكرانيا في فبراير من العام الماضي، ارتفعت أسعار الجملة للغاز الطبيعي في الاتحاد الأوروبي بشدة مما أدى إلى ارتفاعات صاروخية لأسعار الكهرباء وصدور دعوات لإصلاح سوق الكهرباء في الاتحاد.

ولمعالجة التذبذب في أسعار الكهرباء ترغب المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي في تشجيع عقود الكهرباء طويلة المدى التي تضمن توريد الكهرباء للعملاء بأسعار مستقرة وتشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات في شركات توليد الكهرباء.

وبحسب مسودة خطة المفوضية فإنه على دول الاتحاد الأوروبي ضمان حد أدنى لسعر الكهرباء من مشروعات التوليد الجديدة، في حين يجب أن تصل أي إيرادات تزيد عن مستوى معين إلى المستهلكين.

وأضافت أن هذه الحوافز ستطبق على كل مشروعات توليد الكهرباء من الوقود غير الأحفوري بما في ذلك محطات الطاقة النووية.

في الوقت نفسه تقول المفوضية إن أي عقود طويلة الأجل بين شركات التوليد والمستهلكين ستكون مضمونة من جانب الحكومات حتى تكون ذات جدوى اقتصادية.

كما تتضمن المسودة إجراءات لإدارة تفاوت الطلب حيث تؤدي ذروة الطلب في السوق قصيرة الأجل إلى ارتفاع الأسعار.

ومن المقرر أن تقدم المفوضية المسودة للحكومات الأعضاء والبرلمان الأوروبي الأسبوع المقبل. وبعد ذلك ستجري مفاوضات بين البرلمان والعواصم الأوروبية من أجل الوصول إلى الصياغة النهائية حتى يمكن دخولها حيز التطبيق.