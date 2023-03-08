انطلاق أعمال الدورة الـ159 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية

انطلقت منذ قليل، أعمال الدورة رقم الـ159 لمجلس الجامعة العربية على المستوى وزراء الخارجية برئاسة مصر، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وبدأت أعمال الدورة بالقاء كلمة وزير خارجية ليبيا نجلاء المنقوش، ومن ثم أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري انطلاق أعمال الدورة الـ159، حيث أشاد شكري في بداية حديثه بالتحضيرات التي قامت بها الجامعة العربية لهذه الدورة.

وأشار لبنود الاجتماع، والتي تتزامن مع مرور المنطقة العربية بتحديات متنوعة، مؤكدا على حرص مصر من خلال رئاستها للدورة الحالية على العمل يدا بيد مع الدول العربية والجامعة العربية في مسار العمل العربي المشترك، وتحقيق المصالح العربية الجماعية.

ولفت خلال كلمته لمركزية القضية الفلسطينية، مؤكدا على تمسك مصر بالسلام الشامل والعادل الذي لن يتحقق الا بإقامة الدول الفلسطينية على حدود عام 1967.