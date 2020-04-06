أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة، اليوم، تراجع عدد الوظائف الخالية في الولايات المتحدة في بداية العام الحالي لكنها مازالت قريبة من أعلى مستوياتها التاريخية، وهو ما يؤكد استمرار خلل التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل الأمريكية، وهو ما يدعم قرارات مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي لزيادة أسعار الفائدة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان الوزارة القول إن عدد الوظائف الخالية تراجع خلال يناير الماضي إلى 8ر10 مليون وظيفة مقابل 2ر11 مليون وظيفة خلال الشهر السابق وفقا للبيانات المعدلة.

كان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت بلومبرج رأيهم 5ر10 مليون وظيفة فقط.

وأظهرت بيانات اقتصادية نشرت الخميس الماضي تراجعا جديدا وعلى خلاف التوقعات في عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة لأول مرة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع قبل الماضي.

وذكرت وزارة العمل الأمريكية أن عدد الطلبات خلال الأسبوع المنتهي يوم 25 فبراير الماضي بلغ 190 ألف طلب، مقابل 192 ألف طلب في الأسبوع السابق وفقا للبيانات الأولية، في حين كان المحللون يتوقعون زيادة عدد طلبات إعانة البطالة خلال الأسبوع الماضي إلى 195 ألف طلب.

وقالت نانسي فاندين هوتن كبيرة محللي الاقتصاد الأمريكي في مؤسسة أوكسفورد إيكونوميكس للاستشارات إن "بيانات طلبات إعانة البطالة تواصل تقديم نفس القصة. سوق العمل تعاني من النقص الشديد بما لا يمكن أن يساعد مجلس الاحتياط الاتحادي في محاولات خفض الفائدة. كما تترك البيانات مجلس الاحتياط على طريق زيادة أسعار الفائدة خلال الاجتماعات الثلاثة المقبلة" للجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في المجلس.