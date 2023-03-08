قال الإعلامي رامي رضوان، إن حالة جدل أثيرت منذ إعلان الدولة استيراد دواجن (برازيلية) مجمدة، وهي خطوة كان أكثر من مسؤول قد أكد أنها ساهمت بشكل كبير في انخفاض الأسعار.

وأضاف رضوان خلال برنامجه "مساء dmc" عبر شاشة "dmc"، أنه قرأ عدة تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي يُشككون في تناول الدواجن المجمدة، معقبا: "كأن الدواجن واللحوم المجمدة فيها كارثة".

وتساؤل - مخاطبا مشاهديه: "هل تظنون إن دول العالم وتحديدا الدول المتقدمة عندهم فرارجية.. البرازيل مثلا هل بتصدر (الدواجن) ومش بتاكلها".

وأشار رامي، إلى أن أحد التعليقات على صفحته الشخصية سأله عما إذا كان يأكل الدواجن المجمدة، وأجاب: "آه باكل دواجن ولحوم مجمدة.. فيهم إيه.. السوبر ماركت في كل دول العالم المتقدمة بتتعامل باللحوم والدواجن المجمدة".

ولفت إلى أن هناك من يميل لشراء الدجاج بعد ذبحه للتو، متحدثا عن هؤلاء: "دول بيكونوا شايفين إن طعمها فريش.. ده ذوق.. لكن اللي بيشكك في الصناعة دي أمر غريب".

ونوه بأن الدولة لا تفعل شيئا غريبا عما هو موجود في دول العالم، مؤكدا أيضا أن اللحوم والدواجن المجمدة المنتجة محليا آمنة ولم تسبب في أي مشكلة.

وأقدمت الدولة مؤخرا على طرح دواجن مُجمدة مستوردة من البرازيل، وساهمت تلك الخطوة في انخفاض أسعار الدواجن الحية كما أعلنت وزارة التموين وأيضا شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية.

وأثيرت شائعات في الفترة الماضية، زعم مروجوها باستيراد شحنات دواجن مجمدة فاسدة ومنتهية الصلاحية.

إلا أن المركز الاعلامي لمجلس الوزراء دحض هذه الشائعات، وقال إنه تواصل مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، التي نفت تلك الأنباء، وأكّدت أنه لا صحة لاستيراد شحنات دواجن مجمدة فاسدة ومنتهية الصلاحية.

وبحسب ما نقله المركز الإعلامي عن الهيئة، فإن جميع الشحنات الغذائية المستوردة من الخارج والمتداولة بالأسواق بما فيها شحنات الدواجن المجمدة آمنة تماماً، ومطابقة لكافة المواصفات القياسية واللوائح الفنية الملزمة، وتخضع جميعها للفحص والرقابة من قبل الهيئة.

كما يتم سحب عينات منها وتحليلها بالمعامل المختصة للتأكد من سلامتها، مع رفض الشحنة بالكامل حال رصد أي عينة منتهية الصلاحية أو غير مطابقة للاشتراطات الفنية الدولية المتعلقة باشتراطات سلامة الغذاء، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.