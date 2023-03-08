قرقاش: محور رسالة القيادة الإماراتية هو الاستقرار الإقليمي



أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات الدكتور أنور قرقاش، أن رسالة القيادة الإماراتية للمنطقة والعالم واضحة، ومحورها الاستقرار والتنمية والازدهار الإقليمي.

وكتب قرقاش في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "إن ما يؤكد على هذا المنحى لقاءات رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بقادة العالم الزائرين للبلاد".

وأضاف أن "تعزيز الجسور وتصفير المشاكل والبناء الجاد للمستقبل يمثل خيارنا الإستراتيجي الأول ولا حياد عنه".

وكان أول خطاب للشيخ محمد بن زايد آل نهيان منذ توليه الرئاسة في 14 مايو الماضي، أكد على أن "سياسة دولة الإمارات ستظل داعمة للسلام والاستقرار في منطقتنا والعالم وعوناً للشقيق والصديق وداعية إلى الحكمة والتعاون من أجل خير البشرية وتقدمها".