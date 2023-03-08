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أظهرت بيانات بنك اليابان المركزي الصادرة اليوم الأربعاء نمو قيمة الإقراض المصرفي في اليابان خلال فبراير الماضي بنسبة 3ر3% سنويا إلى 927ر598 تريليون ين (35ر4 تريليون دولار)، بعد نموها بنسبة 1ر3% خلال يناير الماضي.

ومع استبعاد صناديق الادخار، زاد الإقراض المصرفي خلال الشهر الماضي بنسبة 6ر3% سنويا إلى 992ر521 تريليون ين، بعد ارتفاعه بنسبة 4ر3% خلال الشهر السابق.

كما ارتفع الإقراض من صناديق الادخار بنسبة 9ر0% إلى 934ر76 تريليون ين، بعد ارتفاعه بنسبة 8ر0% خلال الشهر السابق.

وزادت القروض التي قدمتها فروع البنوك الأجنبية العاملة في اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 1ر11% إلى 747ر3 تريليون ين.