وكيل تعليم بني سويف يتفقد مدرسة الشهيد مصطفى سلامة الإعدادية لمتابعة الأنشطة التربوية

زار محمد عبدالتواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، اليوم الأربعاء، مدرسة الشهيد مصطفى سلامة الإعدادية بنات بالواسطي، ورافقه خلالها نبيل محمد حسن مدير إدارة الواسطي التعليمية؛ للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية ومتابعة تنفيذ الأنشطة التربوية الرياضية والفنية والثقافية.

وتضمنت الزيارة مشاركة الطالبات طابور الصباح وتحية العلم، ومشاهدة العروض الرياضية المختلفة، وممارسة الطالبات للألعاب الرياضي، مشيداً بمستوى أداء الطالبات التدريبات البدنية والرياضية وتمكنهم من أداء التدريبات بدقة عالية، موجها الشكر لإدارة المدرسة على المجهود المبذول في تنظيم يوم الأنشطة.

وأكد، على اهتمام القيادة السياسية باللياقة والتربية البدنية ورعاية واكتشاف المبدعين والموهوبين في جميع المجالات والأنشطة الرياضية والفنية والثقافية، التي تهدف إلى استثمار أوقات الطلاب والطالبات وتفريغ طاقاتهم الإيجابية، وإتاحة الفرصة لهم لممارسة الرياضة والأنشطة المختلفة؛ من أجل بناء جيل قادر على الابتكار والإبداع وتحمل المسئولية، ومواجهة تحديات المستقبل بما يتسق مع رؤية التنمية المستدامة للدولة المصرية رؤية مصر 2030.

وعلى جانب آخر، تفقد وكيل الوزارة مركز التنمية المهنية بالواسطي، وتابع تنفيذ البرنامج التدريبي لرؤساء اللجان والمراقبين الأول للشهادة الإعدادية العامة والمهنية على أعمال الامتحانات.

وفي سياق متصل، افتتح وكيل الوزارة، وحمادة راضي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطي، معرضا وحفلا ختاميا للأنشطة، والذي تضمن العديد من الأعمال الفنية والصحفية وأعمال الاقتصاد.

وأجرى وكيل الوزارة حوارا مع الطلاب المشاركين في المعرض حول هواياتهم ودراستهم، موجهاً بتوفير أوجه الدعم والرعاية للطلاب والطالبات المبدعين والمتميزين، والعمل على تنمية مهاراتهم وتمكينهم من مواصلة التفوق والتميز.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، وبناء على تكليفات الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، بمتابعة انتظام سير العملية التعليمية وتنفيذ الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية بالمدارس.