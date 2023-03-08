العاهل الأردني: لا يمكن التقدم للأمام في مسارات التحديث دون دور فاعل للمرأة

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أعرب العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني عن فخره بدور المرأة الأردنية وإنجازاتها، مؤكدا أنه لا يمكن للأردن التقدم للأمام في مسارات التحديث دون دور فاعل للمرأة.

جاء ذلك خلال لقائه في قصر بسمان الزاهر، اليوم الأربعاء، صاحبات مشروعات ريادية، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وأشاد الملك عبدالله الثاني بالمشروعات الريادية التي تقودها المرأة الأردنية لدورها في تحسين حياة الأسر والمرأة، وتمكينها لدخول سوق العمل في مختلف القطاعات.

واعتبر أن المرأة شريك أساس في تطور الأردن، مشددا على أهمية توفير كل السبل لتمكينها وزيادة مشاركتها في القطاعات الاقتصادية، وتعزيز مكانتها في المجالات القيادية والإدارية.

وتناول اللقاء سبل النهوض بالمشروعات الريادية، لما تشكله من وجهة اقتصادية مهمة للشباب والشابات، باعتبارها فرصة لإطلاق إبداعاتهم وروح الابتكار لديهم.

وأكد الملك عبدالله الثاني - طبقا لبيان الديوان الملكي - ضرورة دعم إقامة المشروعات الريادية، وتذليل العقبات أمامها في مختلف المؤسسات الرسمية.

وعرضت السيدات الرياديات أمام الملك تجاربهن والمشروعات التي يعملن عليها وأثرها الإيجابي على المجتمع، وعلى المرأة على وجه الخصوص، إذ أعرب عن إعجابه بما حققنه من نجاح بفضل العزيمة والمثابرة والإيمان بدور المرأة الفاعل.

وتُعنى المشروعات الريادية الصغيرة والمتوسطة التي عُرضت أمام الملك عبدالله الثاني بقطاعات الإنشاءات، والبرمجيات التعليمية الخاصة بالأطفال، والزراعة، والسياحة، والصناعة، والحرف التقليدية.

حضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومدير مكتب الملك، الدكتور جعفر حسان.