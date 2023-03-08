هاني فرحات: احتفالية تكريم هاني شنودة تليق بتاريخه الكبير ونقدمها بشكل عصري

يستعد الموسيقار العالمي هاني فرحات، لقيادة واحدة من أضخم الحفلات المقرر إقامتها مساء اليوم الأربعاء، تحت عنوان «ذكريات مع الموسيقار هاني شنودة»، على أحد المسارح الكبرى بالمملكة العربية السعودية، ويجتمع فيه بالغناء لأول مرة باقة من ألمع نجوم الغناء فى الوطن العربى.

من جانبه أكد الموسيقار هانى فرحات، لبرنامج الحكاية الذي يقدمه عمرو أديب، أن هناك اهتماما خاصا جدا، بهذا الحفل للاحتفاء بمشوار الموسيقار الكبير هانى شنودة، وعن التجهيزات للحفل أكد أنه يسعى ويحضر له منذ شهرين ونصف، وبذل مجهودا كبيرا خاصا بأن تكون الموسيقى كأنها تم تأليفها بروح وحداثة اليوم مع الحفاظ على هوية وشخصية هاني شنودة.

وعن رد فعل الموسيقار الكبير هاني شنودة، على تلك الاحتفالية قال «فرحات» إنه ظل يداعب الفرقة الموسيقية بخفة دم ويقول لنا إنه يشعر أن هناك كاميرا خفية ومقلب مدبر له.

يقام الحفل على مسرح أبو بكر سالم تحت عنوان «ذكريات مع هاني شنودة» ويشارك به عدد كبير من النجوم منهم عمرو دياب ومحمد منير وأحمد عدوية وأنغام ومصطفى حجاج.