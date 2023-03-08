روسيا تسجل 11 ألفا و51 إصابة جديدة بفيروس كورونا و35 وفاة

سجلت روسيا 11 ألفا و51 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و35 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأربعاء.



وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 22 مليونا و40 ألفا و875 إصابة، وترتفع الوفيات إلى 388 ألفا و355.



وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 185 مليونا و755 ألفا و859 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في روسيا حتى الآن.



يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.